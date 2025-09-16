Також президент США закликав Європу не купувати російську нафту.

Президент України Володимир Зеленський буде змушений укласти угоду щодо припинення вогню з Росією. Про це заявив президент США Дональд Трамп, цитує Clash Report.

"Зеленський і Путін ненавидять один одного. Тож, здається, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть перебувати удвох, занадто сильна ненависть", - підкреслив він.

Також американський лідер заявив, що європейські країни повинні припинити купувати нафту у Росії.

Відео дня

"Вони (європейські країни - УНІАН) говорять про це, але їм треба перестати", - наголосив Трамп.

Війна в Україні - інші заяви Трампа

Раніше Дональд Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України. Як пише Politico, така заява демонструє зміну його позиції щодо Москви.

"Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", - наголосив президент США.

Також повідомлялось, що Трамп поставив Європі ультиматум щодо санкцій проти Росії. За його словами, подальші кроки США у питанні санкцій залежатимуть від того, чи посилять європейські країни власні обмежувальні заходи.

"Послухайте, Європа - це мої друзі, але вони купують нафту у Росії. Тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто діє на повну потужність. Я не хочу, щоб вони купували нафту", - зауважив Трамп.

Вас також можуть зацікавити новини: