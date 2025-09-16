Денис Пономаренко

Xiaomi 17 Pro і 17 Pro Max будуть виділитися на тлі Galaxy S26 Ultra та інших флагманів унікальним дизайнерським рішенням.

Xiaomi зовсім скоро представить флагманську лінійку Xiaomi 17. Про це компанія розповіла в соцмережі Weibo, опублікувавши відеоролик, в якому показано зовнішній вигляд моделей 17 Pro і 17 Pro Max.

Головне, що можна побачити в цьому ролику – наявність додаткового екрана на задній панелі. Виявляється, цю "фішку" отримає не тільки Xiaomi 17 Pro Max, а й Xiaomi 17 Pro.

Екран отримав назву Magic Back Screen ("Магічний задній екран"). Він вбудований прямо в модуль камери на тильній панелі. На цей другий дисплей, крім іншого, можна буде робити селфі, виводити циферблат годинника, а також анімовані шпалери та індикацію заряду батареї.

Який вигляд матиме звичайний Xiaomi 17, поки невідомо. Ймовірно, у нього другого екрана на задній панелі не буде.

Презентація лінійки Xiaomi 17, 17 Pro і 17 Pro Max намічена на цей місяць, але точної дати ще немає. Новинки стануть першими флагманами на базі чіпа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Раніше стало відомо, що компанія Xiaomi пропустить цифру в назві своїх флагманів і замість Xiaomi 16 випустить відразу 17-ту серію – щоб конкурувати з новими айфонами.

