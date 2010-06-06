Політики обіцяли не брати прапори на 359-річчя битви під Берестечком

В неділю, 6 червня, на Рівненщині відбудуться урочисті заходи з відзначення 359-ї річниці Берестецької битви – найбільшої битви періоду національно-визвольної боротьби українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького.

Як передає кореспондент УНІАН, за багаторічною традицією, урочистості пройдуть у селі Пляшева Радивилівського району на території національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви».

У заходах візьмуть участь відомі політики та громадські діячі, народні депутати України, представники місцевої влади та громадськості.

А розпочнеться відзначення річниці Битви під Берестечком вранішньою Божественною літургією та вселенською панахидою в одній з церков, що на території музею-заповідника, за участю патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА. Після хресної ходи та покладання квітів до пам’ятника українським козакам та селянам відбудеться народне віче. Заплановано також показові козацькі змагання та військовий салют.

Напередодні обласна влада звернулася до представників політичних сил краю з проханням проявити громадянську єдність і християнську мораль, щоб не влаштовувати на могилах козаків політичних акцій. Представники місцевих організацій партій пообіцяли не приходити на ці заходи під партійними прапорами.