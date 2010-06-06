У Нафтогазі під виглядом реорганізації триває скорочення

У НАК "Нафтогаз України" відбувається скорочення персоналу під виглядом реорганізації.

Про це "Українській правді" повідомив заступник керівника прес-центру компанії Дмитро МАРУНІЧ, який також потрапив під скорочення.

«У компанії відбулася реорганізація, якою намагаються замаскувати звільнення людей, які неугодні новому керівництву», - сказав він.

За словами Д.МАРУНІЧА, з 500 співробітників компанії скорочені 150.

Він зазначив, що «прибирають» також начальника прес-центру Юрія КОРОЛЬЧУКА.

«Прес-центру вже не існує в принципі. У ньому було троє людей, двоє вже скорочені», - повідомив Д.МАРУНІЧ.

«Прибирають більш кваліфікованих співробітників і залишають людей більш низької кваліфікації», - зазначив він, додавши, що з цього приводу збирається подати до суду.