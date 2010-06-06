Понад 10 тисяч людей зібралися на полі Берестецької битви

У селі Пляшева Радивилівського району на Рівненщині сьогодні відзначили 359-ту річницю знаменитої історичної події для України – Битви під Берестечком.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистих заходах взяли участь понад 10 тисяч людей з Рівненщини та сусідніх регіонів України, а також з Польщі та інших країн.

Урочисті заходи вібулися на території національного історико-краєзнавчого заповідника «Поле Берестецької битви» у спокійній обстановці, хоча й під різними політичними прапорами.

Зранку Божественну літургію та панахиду у пам’ять про загиблих українських козаків і селян у Гергіївській церкві чоловічого православного монастиря відправив Патріарх КиЇвський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ. А потім учасники заходів, серед яких – народні депутати України, представники місцевої влади та громадськості, духовенства та козацьких організацій, поклали квіти до пам’ятника козакам.

Під час народного віче виступили, зокрема, народні депутати України Юрій ПРОКОПЧУК, Віктор МАТЧУК, голова ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК, заступник голови Рівненської облдержадміністрації Олексій ГУБАНОВ, голова облорганізації Української народної партії Світлана НІКОЛІНА, керівники інших політичних та громадських організацій.

Протягом дня відбувалися показові виступи та змагання представників різних козацьких організацій та товариств, які розгорнули свої табори довкола заповідника. Учасники заходів також змогли побачити і почути залпи козацьких гармат.

Представники місцевої влади та народні депутати України у виступах на віче висловили впевненість, що через кілька років на території національного заповідника «Поле Берестецької битви» буде збудовано величний меморіальний комплекс, який стане одним з найпривабливіших туристичних об’єктів в Україні.