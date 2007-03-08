Україні пропонують посилити покарання за насильство над жінками в родині

Українська асоціація Міжнародної амністії пропонує законодавчо посилити відповідальність чоловіків за насильство над жінками в родині.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила голова Української асоціації Міжнародної амністії Наталка ДУЛЬНЄВА.

За її словами, наразі фахівцями асоціації розроблено законопроект, який, серед іншого, передбачає посилення відповідальності чоловіків за скоєння насильства над жінками в родині. Зокрема, у документі пропонується на три доби, а не на три години (як передбачено чинним законодавством) затримувати чоловіка за скоєння ним першого акту насильства проти жінки.

Крім того, Українська асоціація Міжнародної амністії вважає, що в Україні необхідно за державні кошти створити притулки для жінок, які постраждали від насильства в родині. За словами Н.ДУЛЬНЄВОЇ, на сьогодні в Україні існують лише психологічно-реабілітаційні центри для жінок, які постраждали від насильства, але немає притулків. В контексті зазначеного Н.ДУЛЬНЄВА висловила занепокоєння, що український уряд фактично повністю нехтує рекомендаціями Ради Європи створити притулки і призначити координатора виконання вимог Ради Європи з захисту прав жінок. За даними Н.ДУЛЬНЄВОЇ, в українському уряді вважають недоцільним створення такої посади. «В разі, якщо це продовжуватиметься й далі, ми порушуватимемо питання щодо невиконання урядом вимог Ради Європи», - сказала Н.ДУЛЬНЄВА.

Продовжуючи тему насильства над жінками в родині, вона зауважила, що точної статистичної інформації в Україні з цього приводу немає. Однак, за словами Н.ДУЛЬНЄВОЇ, в Росії така статистика офіційно ведеться, і за її даними, в Російській Федерації щороку від насильства у родині гине 46 тис. жінок.

У цей же час, за наявними статистичними даними Міністерства внутрішніх справ України, лише в першому півріччі минулого року в органах внутрішніх справ було зареєстровано понад 83 тис. заяв про скоєння протиправних дій членами родини. 90% цих заяв надходили від жінок.