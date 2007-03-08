Американку живцем підсмажили у спа-салоні (жахливі фото)

Популярне останнім часом захоплення жінок спа-салонами, в яких вони віддаються у руки майстрів з видалення волосся за допомогою лазера, а також вибілювання шкіри шляхом спеціальних ін`єкцій, вельми небезпечно. Косметологи заявляють, що подібні процедури можуть призвести навіть до смерті, в тому випадку, якщо виконані непрофесіоналом.

Фахівці з Товариства дерматологічної хірургії останнім часом відзначають зростання помилок косметологів. При цьому шкоду, яку вони наносять здоров`ю клієнтів, людина може відчувати впродовж всього життя, що залишилося, повідомляє телеканал ABC.

Однією із жінок, яка постраждала від рук косметологів, опинилася 52-річна домогосподарка Джордан Майлс. Вона відправилася до одного із спа-салонів в США для того, щоб зробити, на її думку, звичайну процедуру з видалення веснянок з грудей і спини. Як їй заявив консультант: "Процедура не займе багато часу і буде абсолютне безболісною".

"На початку процедури косметологи нанесли на мою шкіру якесь масло під назвою Leveline, яке, за їх словами, мало підсилити ефект від лазерної терапії", - сказала Майлс.

"Після того, як все закінчилося, моя шкіра горіла вогнем, а під час всієї операції я відчувала жахливий дискомфорт, але вважала, що так і повинно бути", - додала вона.

Проте біль, якого вона зазнала під час видалення веснянок, виявився не звичайним наслідком процедури. Після того, як вона вийшла з салону, біль тільки посилювався. "Спину ніби палило вогнем", - скаржилася Майлс. Коли вона, нарешті, подивилася на свою спину в дзеркало, вона була шокована. "Шкіра на моїй спині виглядала так, ніби мене щойно підсмажили на вугіллі. По всій поверхні роздулися міхури від опіків, а їх розташування нагадувало смуги у зебри". З грудьми ситуація була не краща.

Після такого "лікування" Майлс направилася до дерматолога, який заявив, що у неї опіки другого і третього ступеня тяжкості. Як вона з`ясувала пізніше, чутливість її шкіри до лазера виявилася надзвичайно високою, але фахівці в салоні не проводили жодних тестів перед операцією.

У своєму нещасті Майлс не самотня. Із зростанням популярності спа-салонів число жертв невдалих експериментів зі своєю зовнішністю серед жінок постійно зростає.

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