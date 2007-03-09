Президент зупинив дію постанов Кабміну щодо державних банків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанов Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 року № 143 «Про призначення членів наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та внесення змін до Статуту відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» і від 7 лютого 2007 року № 144 «Про призначення членів наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» як таких, що не відповідають Конституції України.

Відповідні укази міститься на офіційному сайті глави держави.

В указі зазначається, що ВР 22 грудня 2006 року прийнято Закон України «Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Названим Законом докорінно змінено існуючий порядок здійснення державою повноважень власника державного банку. Зокрема, Кабміну надається право призначати п`ятьох членів наглядової ради державного банку та припиняти своїм рішенням їх повноваження, водночас з сімох до п`яти осіб зменшено кількість членів наглядових рад, які призначаються Президентом України та Верховною Радою України.

Наголошується, що зі зменшенням кількості членів наглядових рад, які призначаються Президентом, обмежуються і можливості Президента України, який за Конституцією України є гарантом додержання прав громадян (частина друга статті 102), здійснює керівництво у сфері національної безпеки (пункт 17 частини першої статті 106), впливати на вирішення питань, здійснення контролю за якими Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесено до компетенції наглядових рад державних банків, – захист інтересів держави як акціонера державного банку, збереження грошових коштів вкладників державних банків, у тому числі громадян, забезпечення повернення цих коштів вкладникам.

Відмічається, що названі постанови, якими Кабміном затверджено по п`ять членів зазначених державних банків та внесено відповідні зміни до Статуту відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», не відповідають з наведених вище підстав частині другій статті 3, частині першій статті 17, частині другій статті 102, пункту 17 частини першої статті 106 та пункту 5 статті 116 Конституції України.

Крім того, В.ЮЩЕНКО просить Конституційний Суд про вирішення питання щодо відповідності Конституції України окремих положень статті 1 Закону України «Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 22 грудня 2006 року № 532-V (опублікованого в газеті «Голос України» від 27 січня 2007 року № 15), а саме: в частині здійснення Кабінетом Міністрів України управління державним банком у випадках, установлених статутом державного банку; щодо зменшення кількості членів наглядових рад, які призначаються Президентом України та Верховною Радою України (до п`яти осіб), з одночасним наданням Кабінету Міністрів України права призначати п`ятьох членів наглядових рад; щодо правомочності засідання наглядової ради за наявності не менше десяти її членів.

В.ЮЩЕНКО також порушує питання про конституційність постанов Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 року № 143 «Про призначення членів наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та внесення змін до Статуту відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» і № 144 «Про призначення членів наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України».

Для участі в конституційному провадженні за цим поданням уповноважується Представник Президента України у Конституційному Суді України Володимир ШАПОВАЛ.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Кабмін призначив членами наглядової ради відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України": Голову Головного контрольно-ревізійного управління Петра АНДРЄЄВА, заступника Голови Державного казначейства Юрія ЗОЦА, заступника Міністра фінансів Андрія КРАВЦЯ, заступника Міністра фінансів Сергія РИБАКА, Голову Національної комісії регулювання Сергія ТІТЕНКА. Постановою надається право Кабміну призначати частину наглядової ради.

Водночас, членами наглядової ради відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" призначено: Голову Головного контрольно-ревізійного управління Петра АНДРЄЄВА, директора департаменту інвестицій і корпоративного управління корпорації "Богдан" (за згодою) Андрія ЗІНЧАКА, заступника Міністра фінансів Андрія КРАВЦЯ, помічника народного депутата України(за згодою) Валерія СЛАВІНСЬКОГО та члена наглядової ради ЗАТ "Єврокар"(за згодою) Дмитра ЧЕРНОБАЯ.