Янукович розбирав останню перешкоду на шляху до СОТ
..за допомогою телефону і президента Киргизії
Перспективи підписання двостороннього між Україною та Киргистаном протоколу про доступ на ринки товарів та послуг, необхідного для завершення процесу вступу України до СОТ обговорили під час телефонної розмови прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та Президент Киргизстану Курманбек БАКІЄВ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, Киргизстан залишається єдиною країною-членом Робочої групи зі вступу України до СОТ, з якою Київ ще не підписав двосторонній протокол.
В.ЯНУКОВИЧ і К.БАКІЄВ обговорили можливість врегулювання митних ставок з деяких товарних груп.
В ході розмови сторони також обговорили можливі шляхи врегулювання проблемних питань, які виникли внаслідок виходу України з „рубльової зони” 1 січня 1992 року. Україна передала Киргизстану пропозиції з комплексного врегулювання цих питань.