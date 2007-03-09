Вибух у Кривому Розі не пов`язаний з побутовим газом

ВАТ «Криворіжгаз» заявляє, що вибух у житловому будинку по вул. Тухачевського в Кривому Розі, що стався 26 лютого, не пов’яханий з використанням природного газу у побуті. Про це наголошується в офіційному повідомленні «Криворіжгаз», оприлюдненій у місцевій пресі.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією підприємства, одразу ж після вибуху «Криворіжгаз» створив комісію для спеціального розслідування причин трагедії.

Комісія встановила, що наслідки вибуху не характерні для вибуху газоповітряної суміші та природного мережевого газу (метану). За свідченнями постраждалих жителів будинку, ніхто з них не відчував запаху газу ні в момент вибуху, ні після вибуху. Також не було зафіксовано пожежі.

За даними «Криворіжгазу», жоден із постраждалих через вибух не має на тілі слідів термічного впливу. Троє загиблих отримали смертельні травми від конструкцій будинку, що зруйнувалися.

Після технічних розрахунків, висновків судово-медичної експертизи та аналізу фахівців з вибухів комісія «Криворіжгазу» вважає, що вибух у житловому будинку викликав не побутовий газ. Підприємство передало відповідний акт про результати розслідування до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі 26 лютого о 4 год 30 хв стався вибух у житловому будинку, в результаті якого загинули троє