На відбірковому конкурсі ”Євробачення” перемогла... ні, переміг...

22:59, 09 березня 2007
Суспільство
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Хто прийме естафету монстрів "Лорді"?

Україну на конкурсі "Євробачення"-2007 представлятиме Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки, який виграв національний відбірковий конкурс.

Представник від України для участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2007 обирався підсумком голосів журі і голосів глядачів шляхом інтерактивного голосування.

Згідно з Положенням про конкурс Євробачення, на 12 березня країни-учасники   мають подати пакет документів свого виконавця до міста призначеного на травень фіналу, до Гельсінкі.

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