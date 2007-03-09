На відбірковому конкурсі ”Євробачення” перемогла... ні, переміг...
22:59, 09 березня 2007Суспільство
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Хто прийме естафету монстрів "Лорді"?
Україну на конкурсі "Євробачення"-2007 представлятиме Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки, який виграв національний відбірковий конкурс.
Представник від України для участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2007 обирався підсумком голосів журі і голосів глядачів шляхом інтерактивного голосування.
Згідно з Положенням про конкурс Євробачення, на 12 березня країни-учасники мають подати пакет документів свого виконавця до міста призначеного на травень фіналу, до Гельсінкі.
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