На відбірковому конкурсі ”Євробачення” перемогла... ні, переміг...

Україну на конкурсі "Євробачення"-2007 представлятиме Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки, який виграв національний відбірковий конкурс.

Представник від України для участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2007 обирався підсумком голосів журі і голосів глядачів шляхом інтерактивного голосування.

Згідно з Положенням про конкурс Євробачення, на 12 березня країни-учасники мають подати пакет документів свого виконавця до міста призначеного на травень фіналу, до Гельсінкі.