У казино вчинено напад на начальника міліції

У Дніпропетровську в ніч з 7 на 8 березня невідомі скоїли напад на виконуючого обов’язки начальника міліції Жовтневого району обласного центру Едуарда ГУЗІЄНКА.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС Дніпропетровської області, інцидент стався в одному з казино в центрі міста при виконанні офіцером міліції службових обов’язків.

За даними УМВС, Е.ГУЗІЄНКО намагався припинити хуліганські дії відвідувачів закладу. Проте невідомі напали на правоохоронця, завдавши йому ушкодження обличчя та голови.

Після нападу зловмисники зникли з місця події. Наразі їх особи встановлено. Міліція оголосила зловмисників в розшук. Ведеться слідство. Потерпілому надано необхідну медичну допомогу.