Як продати води на мільйон?

На Чернігівщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито службових осіб комунального підприємства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, посадовці впродовж останніх трьох років, без ліцензії на користування надрами здійснювали видобування артезіанської води.

Від цієї протиправної діяльності вони незаконно отримали прибуток на загальну суму понад 1 млн. грн.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.202 Кримінального кодексу України (порушення порядку зайняття господарської та банківською діяльністю).