Як продати води на мільйон?
15:12, 10 березня 2007Суспільство
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У Службі боротьби з економічними злочинами теж цікавляться
На Чернігівщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито службових осіб комунального підприємства.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, посадовці впродовж останніх трьох років, без ліцензії на користування надрами здійснювали видобування артезіанської води.
Від цієї протиправної діяльності вони незаконно отримали прибуток на загальну суму понад 1 млн. грн.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.202 Кримінального кодексу України (порушення порядку зайняття господарської та банківською діяльністю).
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