Блок Тимошенко: чи може райсуд скасувати державну незалежність України?

Блок Юлії Тимошенко вже до кінця березня ухвалить рішення про дострокове припинення повноважень та відкликання депутатів місцевих рад всіх рівнів, які порушили партійну або фракційну дисципліну і, тим самим, зрадили своїм обіцянкам перед виборцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив член політради БЮТ, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, народний депутат Андрій ПОРТНОВ.

За його словами, прес-служба київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО повідомила про судовий розгляд питання про імперативний мандат. Однак, жодного судового рішення щодо незаконності застосування імперативного мандату в Україні не приймалося, запевняє А.ПОРТНОВ.

«Деякі судові ухвали, прийняті за позовами депутатів Блоку Черновецького у Київраді, лише підтверджують агонію організованого угруповання пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, яке називає себе «владою» у місті Києві», - заявив А.ПОРТНОВ.

Судові ухвали Печерського, Солом`янського районних судів м.Києва та Любомльського районного суду Волинської області, що були прийняті за позовами депутатів Блоку Черновецького, заступник голови парламентського Комітету назвав «застарілими юридичними технологіями».

«Безперечно, дивним і водночас показовим є той факт, що районний суд Волині за позовом фізичної особи заборонив усім територіальним виборчим комісіям країни, Центральній виборчій комісії, органам місцевого самоврядування та всім без виключення політичним партіям країни застосовувати Закон України, за який проголосувало 366 народних депутатів України і під яким поставив свій підпис Президент України», - зазначив А.ПОРТНОВ.

На думку народного депутата, «якщо хтось вважає, що ухвалою районного суду можна заборонити підписувати закон або його застосовувати, то чому б завтра не зупинити ухвалою районного суду Акт про державну незалежність України?»

«Щодо процедури припинення депутатських повноважень, то вона чітко виписана в Законі. Повноваження депутата припиняються з моменту прийняття про це рішення вищого керівного органу політичної сили, за списками якої був обраний депутат. Тому ми ретельно готуємося до застосування закону про імперативний мандат та обґрунтовано підходимо до всіх юридичних аспектів його дії», - повідомив член політради БЮТ.