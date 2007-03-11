12 березня о 10-00 відбудеться 4-та Асамблея Громадської Ліги Україна-НАТО «Роль суспільства в здійсненні стратегічного євроатлантичного інтеграційного курсу України». Учасники: посол Словацької Республіки в Україні (контактне посольство НАТО в Україні) Урбан Русак, директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Мішель Дюре, директор Інституту євроатлантичного співробітництва Борис Тарасюк, перший заступник голови Держкомтелерадіо Анатолій Мураховський, голова секції Оборонного співробітництва Штаб-квартири НАТО Георг Катсірдакіс, голова Офісу зв’язку НАТО в Україні Джеймс Грін, заступник керівника апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України Олександр Семіков. Під час проведення Асамблеї запланована відео-конференція з Штаб-квартирою НАТО в Брюсселі (Український дім, вул.. Хрещатик, 2, 5 поверх). Реєстрація з 9-30. Акредитація на місці за редакційними посвідченнями. e-mail: ua-nato@ukr.net.