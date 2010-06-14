Проти екс-посадовців Держкомрезерву порушили кримінальну справу

Ресурспостач теж "відзначився"

Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 364 КК України стосовно колишніх службових осіб Держкомрезерву та ДП «Ресурспостач». Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, встановлено, що вказані особи реалізували на аукціоні матеріальні цінності (природний газ) за заниженою вартістю. Це спричинило державі збитків на суму 800 млн. грн. Справу направлено для подальшого розслідування в Службу безпеки України.

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