Томенко: хибний підхід Міносвіти спровокував непросту ситуацію

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що середній бал атестата має бути не головним, а додатковим фактором при вступі до вищого навчального закладу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав на зустріч з працівниками освітньої галузі Дарницького району Києва у рамках просвітницького проекту «Київ - столиця українських музеїв».

За його словами, є помилкою введення принципу врахування середнього балу атестата про повну загальну середню освіту під час конкурсного відбору осіб, які вступають до вищих навчальних закладів, у сумі 200 балів.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що «наша розмова підтверджує хибність підходу Міністерства освіти та науки, оскільки даний принцип спровокував непросту ситуацію, коли багато провінційних шкіл активно коригували показники атестатів і, за попереднім аналізом, найнижчий середній бал буде у випускників найбільш серйозних і престижних середніх закладів освіти України».

«Таким чином, випускники київських ліцеїв та багатьох престижних освітніх закладів потрапляють у нерівні умови, оскільки вони мають набагато нижчі показники, ніж випускники багатьох провінційних шкіл», - зауважив він.

Водночас, М.ТОМЕНКО переконаний, що принцип визначення і врахування середнього балу атестата треба застосовувати. «Однак, це має бути не головний, а додатковий фактор при прийнятті рішення про зарахування до вищого навчального закладу», - сказав він.

М.ТОМЕНКО також повідомив, що буде звертатися до Міністерства освіти і науки з вимогою при організації тестування на наступний рік змінити принцип визначення та врахування середнього балу атестата.

Крім того, заступник голови ВР наголосив на необхідності фахівцям проводити системний аналіз тестових завдань ЗНО, зазначивши, що особливі застереження цього року викликали тести з іноземної мови. «Є серйозні нарікання на тест з іноземної мови, пов’язані або з низьким рівнем викладання, або з серйозними прорахунками, які допустили при його підготовці», - сказав М.ТОМЕНКО.