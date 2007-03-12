Ющенко: криміналітет повертається в Україну відкрито, пафосно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує силові відомства у політизації і корумпованості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільному засіданні фракцій БЮТ і «Наша Україна», яке зараз проводиться у Секретаріаті Президента.

Зокрема, за словами В.ЮЩЕНКА, та політизація і корупція, яка знову повертається у систему силових структур, є загрозою національній безпеці.

«Нам обридло бачити бездієву Генеральну прокуратуру, де практично закриваються усі резонансні справи. З великою ганьбою можна дивитися на те, як криміналітет повертається в Україну. Причому це робиться відкрито, пафосно, демонстративно. І за собою ще цілу череду жуликів веде», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що це принизливо для кожного громадянина, і особливо - для кожного депутата, який представляє цих людей в парламенті.