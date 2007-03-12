RosUkrEnergo заявляє про дотримання всіх своїх зобов`язань

Компанія RosUkrEnergo (Швейцарія), ексклюзивний постачальник російського й середньоазіатського газу, до України заявляє про дотримання всіх своїх контрактних зобов`язань, повідомляє РІА "Новости".

"Наша компанія повністю дотримується всіх домовленостей і поставляє необхідний обсяг газу за прийнятними цінами", - повідомили РІА “Новости” в компанії у відповідь на виступ лідера опозиційної фракції БЮТ у Верховній Раді Юлії ТИМОШЕНКО за відмову від послуг RosUkrEnergo в поставках природного газу до України.

"Звертаємо увагу, що виконання всіх контрактних зобов`язань є тією основою, яка забезпечує стабільність і надійність поставок газу до України", - підкреслили в RosUkrEnergo.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що фракції БЮТ і "Наша Україна" внесли до парламенту проект постанови про розірвання всіх угод з RosUkrEnergo.

"Ми вимагаємо прийняти проект постанови, внесений БЮТ і "Нашою Україною", щодо угоди з RosUkrEnergo і всіма афільованими до RosUkrEnergo енергокомпаніями", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також виступила за повернення до ратифікованих українським парламентом угод з Туркменією, Росією, Узбекистаном і Казахстаном "Про прямі угоди без посередників у забезпеченні України природним газом".

Нагадаємо, що в 2006 році RosUkrEnergo експортувала в країни Європи близько 8,7 млрд. кубометрів природного газу (2,5 млрд. кубометрів – до Польщі, 1,9 млрд. кубометрів - до Угорщини, 3,5 млрд. кубометрів - до Словаччини і 0,8 млрд. кубометрів - до Румунії) на суму 2,225 млрд. дол.

У липні 2004 року дочірні компанії "Газпромбанка" (Росія) і Raiffeisen (Австрія) створили RosUkrEnergo з реєстрацією в Швейцарії для поставок туркменського газу до України до 2028 року.

2 лютого 2006 року НАК "Нафтогаз України" і RosUkrEnergo створили спільне підприємство ЗАТ "УкрГаз-Енерго" для поставок газу до України.

50% компанії RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ "Газпром", 45% - українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.

1 січня 2006 року RosUkrEnergo є ексклюзивним постачальником природного газу до України.