Уряд підвищить соціальні стандарти, не вдаючись до запозичень

Вносячи зміни до держбюджету-2007 із метою збільшення соціальних стандартів, уряд використав ресурси національної економіки й “ні на копійку не збільшив обсяг запозичень”. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства фінансів України, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, серед додаткових джерел коштів, які будуть використані на підвищення соціальних стандартів, указуються додаткові надходження до загального фонду державного бюджету від податку на додану вартість, акцизного збору й податку на прибуток підприємств в обсязі 4,5 млрд. грн.

Ще одним додатковим джерелом називається частина коштів державного бюджету з Єдиного казначейського рахунку в обсязі близько 3 млрд. грн., одержаних за рахунок перевиконання бюджетних показників 2006 року.

«Таким чином, ніяких додаткових запозичень уряд не планує», - вказується в повідомленні Мінфіну.

Як повідомлялося, Секретаріат Президента України наполягає на тому, що для підвищення соціальних стандартів є достатньо ресурсів без збільшення дефіциту бюджету.

Довідка УНІАН. 1 березня на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що уряд збирається збільшити мінімальну зарплату з 1 квітня до 420 грн., з 1 червня - до 440 грн. і з 1 жовтня - до 460 грн. Мінімальна пенсія за віком із 1 квітня становитиме 410 грн., із 1 жовтня - 415 грн.

На засіданні 1 березня Кабмін схвалив ряд змін до Державного бюджету України на 2007 рік. Згідно із законопроектом про внесення змін до держбюджету-2007, доходи Держбюджету-2007 визначені в розмірі 152,359 млрд. грн. (на сьогоднішній день - 147 млрд. 888 млн. грн.), витрати затверджені на рівні 168,967 млрд. грн. (на сьогоднішній день - 161 млрд. 819 млн. грн.), граничний рівень дефіциту Держбюджету-2007 встановлено на рівні 18,393 млрд. грн. (на сьогоднішній день - 15 млрд. 715 млн. грн).

Прожитковий мінімум із 1 січня встановлено на рівні 492 грн., із 1 квітня – 525 грн., із 1 жовтня – 532 грн. (на сьогоднішній день - із 1 січня - 492 грн., із 1 квітня – 501 грн., із 1 жовтня – 510 грн.). Мінімальна зарплата з 1 січня 2007 – 400 грн. на місяць, із 1 квітня – 420 грн., із 1 липня – 440 грн. і з 1 жовтня – 460 грн. (на сьогоднішній день - із 1 січня 2007 року - 400 грн. на місяць, із 1 липня 2007 року – 420 грн. і з 1 грудня 2007 року – 450 грн.).