26-27 червня у “Парку Київська Русь”, що в селі Копачів Обухівського району на Київщині, відбудеться І Міжнародний фестиваль каскадерів “Київська Русь”.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив президент благодійної організації “Слов’янський фонд” Володимир ЯНЧЕНКО.

За його словами, головна ідея фестивалю - створити майданчик для діалогу між усіма представниками кіно-шоу-індустрій: каскадерами, продюсерами, режисерами, акторами та меценатами. Подія об’єднає 100 професіоналів кіномистецтва з України, Канади, США, Великої Британії, Словаччини та країн СНД.

«Ми хочемо перетворити фестиваль на такий собі пікнік каскадерів, - відзначив директор Ліги каскадерів України Назар МАЙБОРОДА. – Основну частину фестивалю складатимуть майстер-класи – окремі сцени руху, висотно-акробатичні, автомобільні трюки, мотоциклетні трюки. Іншу частину – демонстрація професіональних умінь”.

Майстер-класи проводитимуть каскадери і постановники трюків. Родзинкою фестивалю, за словами Н.МАЙБОРОДИ, стане «повернення до витоків бойового гопака, створення власних варіацій».

«Вітчизняні каскадери унікальні своєю природністю, – вважає режисер Андрій БЕНКЕНДОРФ. – У той час як закордонні режисери вдаються в основному до комп’ютерної графіки та монтажу, наші каскадери завдяки своєму азарту та запалу виконують усі трюки власними силами».

Підсумком усіх майстер-класів фестивалю стане зйомка екшну про Київську Русь, до якої буде залучено максимальну кількість каскадерів. Фільм відтворюватиме велику баталію руської раті з бусурманами під стінами Києва. Окрім екшну, під час фестивалю буде відзнятий відео-підручник “Як стати каскадером”, що збере всі надбання корифеїв каскадерського мистецтва.

«Під час фестивалю відпрацьовуватимуться трюки для деяких кінофільмів, – розповідає президент Ліги каскадерів Олександр ФІЛАТОВ. – Це буде справжнє тренування, робочий процес”. “Не менш важливою метою нашої зустрічі є і вдосконалення техніки безпеки каскадерів», – підкреслив він.

Також О.ФІЛАТОВ зазначив, що в рамках фестивалю відбудеться конкурс на кращий кінний трюк. Спеціально для цього та інших конкурсів організатори створять призовий фонд. Участь у змаганнях та майстер-класах зможуть взяти як професійні каскадери, так і студенти акторських факультетів, що мають відповідну підготовку. Деякі майстер-класи, найбільш безпечні та видовищні, будуть відкриті і для глядачів.

Фестиваль каскадерів відбудеться в рамках ІІІ Міжнародного фестивалю “Парк Київська Русь”, який відкрився 24 квітня і триватиме до 17 жовтня 2010 року.