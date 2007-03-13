Черновецький вбухає 900 мільйонів у дельфінів та акул

Містобудівна рада Києва узгодила проект першого у столиці океанаріуму, який зведуть у Гідропарку на Венеціанському острові. Парк перебудовуватимуть під розважальний центр, а традиційні зони відпочинку край води приведуть до ладу, повідомляє 5 канал.

Окрім акул та дельфінів у Гідропарку з`явиться ковзанка, басейни, спортклуб та дитячий центр. За задумом проектантів комплекс розрахований на цілорічне відвідування. Забудовуватимуть Гідропарк поступово. Спершу, нові рекреаційні зони з`являться поблизу метрополітену. У північно-західній частині острова спорудять справжній аквапарк. Анатолій Холоша, автор проекту сказав, що згідно проектної документації аквапарк “буде в зоні проходження метрополітену і Броварського проспекту можна сказати у північно-західній частині острова”.

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Однак коли закладуть перший камінь і розпочнуть роботи чиновники досі не визначились. Також не відомо чи зостанеться безкоштовним підхід до річки після втілення ноу-хау. Тим часом Гідропарк протягом багатьох років лишається у фаворі у відпочивальників. За добу острів відвідують двісті п’ятдесят тисяч киян.