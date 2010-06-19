Передано до суду справу проти трьох співробітників УБОЗ

00:53, 19 червня 2010
Суспільство
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Повідомляє київська прокуратура

Слідчим відділом прокуратури столиці закінчено розслідування та передано до суду кримінальну справу за обвинуваченням трьох співробітників Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в м. Києві у перевищенні службових повноважень та у службовому підробленні (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, слідством встановлено, що правоохоронці, перевіряючи заяву про злочин, затримали та доставили до приміщення УБОЗ трьох осіб, де одному з них, змушуючи зізнатися у вчиненні злочину, завдали тілесних ушкоджень. Стосовно інших двох затриманих міліціонери склали протоколи з неправдивими відомостями про вчинення ними адміністративного правопорушення.

У прокуратурі також зазначили, що під час розслідування кримінальної справи за ініціативи столичного відомства Апеляційний суд Києва скасував прийняті районним судом рішення на підставі підроблених адмінпротоколів.

 

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