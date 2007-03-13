Встановиться тепла, без опадів, погода

14 березня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність, без опадів, лише в Криму та Приазов`ї пройде невеликий дощ. У західній частині вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° тепла, в західних областях 13-17°, у південно-східній частині та в Криму 3-8° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла. На Закарпатті: без опадів; температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 13-17° тепла; в горах вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

15-16 березня утримається мінлива хмарність, без істотних опадів, лише 16 березня у східних областях, Криму та Приазов`ї пройдуть невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вітер північно-західний, у східних областях північний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 3° тепла до 2° морозу, 15 березня на сході до 5° морозу; вдень 4-9° тепла, у південній частині та західних областях до 12°.На Закарпатті: без істотних опадів; температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла; в горах вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.

17-18 березня на більшій частині території країни очікується невеликий та помірний дощ, вночі подекуди з мокрим снігом; лише 17 березня у східних, а вночі і у західних областях та південній частині без істотних опадів. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, 17 березня на сході до 5° морозу; вдень 4-10° тепла, у західних областях та місцями у південній частині до 13°.На Закарпатті: невеликий, 18 березня помірний дощ, лише вночі 17 березня без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15° тепла; в горах вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 2-7° тепла.

У м.Києві та області 14 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 9-11° тепла; по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° тепла.

15-16 березня утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.17-18 березня. Часом невеликий та помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.