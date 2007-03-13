Янукович: Ющенко має право висувати голову МЗС, але...

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує завтра зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив сьогодні в Рівному.

«На жаль, сталося так, що перед тим, як подати кандидатуру до парламенту, вона не обговорювалася. Я вчора розмовляв по телефону з Президентом, але завтра зустрінемося і обговорюватимемо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, антикризова коаліція поки що не прийняла позитивного рішення щодо кандидатури Володимира ОГРИЗКА.

«А після зустрічі буде рішення з урахуванням обставин», - додав він.

Прем`єр-міністр зазначив, що заява об`єднаної опозиції не є позитивом.

«На жаль, Президент піддався політиканству. Я сподіваюся, завтра почути коментар, якщо ця зустріч відбудеться», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що заява опозиції є засобом тиску на нього.

«Але я ніколи в житті не піддавався ніякому тиску, такого в моєму житті ще не було», - сказав прем`єр.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що антикризова коаліція завжди налаштована на переговори.

«Мені гірко про це говорити, але у Президента є ще можливість приєднатися до будівництва держави, а не до його руйнування», - сказав він.

Глава уряду зазначив, що визначення кандидатури на посаду міністра закордонних справ є пріоритетним правом Президента.

«Ініціатива Президента повинна займати перше місце, але я, на жаль, не мав жодної розмови на цю тему, як і голова Верховної Ради. А написати лист і кинути його до ВР без обговорення – такий підхід не є ефективним. Вчора в телефонній розмові мені здалося, що це було якесь непорозуміння», - сказав він.