Туреччина готова за рік постачати газ до Європи в обхід Росії

Турецька трубопровідна система буде готова до постачань в Європу природного газу з країн Каспія та Близького Сходу на 2008 р. З такою заявою виступив сьогодні міністр енергетики країни Мехмет Гюлер.

За його словами, починаючи з 2008 р. будь-яка країна, яка має намір продавати газ у Європі, зможе постачати його через турецьку державну газопровідну мережу.

М.Гюлер також додав, що основна частина будівництва газопроводу Nabucco з Туреччини до Австрії в обхід Росії, закінчена, а перші поставки - з Туреччини до Греції - почнуться в липні цього року, передає Reuters.

Газопровід Nabucco завдовжки 4 тис. км забезпечить доставку середньоазіатського та каспійського газу до Європи через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію та Австрію. Введення газопроводу в експлуатацію намічене на 2011 р. Вартість проекту оцінюється в 5 млрд євро. Розробкою Nabucco займаються австрійські OMV, угорська MOL, турецька Botas, болгарська Bulgargaz і румунська Transgaz.

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