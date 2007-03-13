Сибірський тигр у Чорногорії відгриз руку матері свого господаря

П`ятирічний сибірський тигр напав під час годування на стару матір свого господаря, жителя курортного селища Сутомор в Чорногорії Стояна Секуловича, і практично повністю відгриз їй руку.

"Жінка втратила багато крові і була доставлена до лікарні в стані больового шоку, але тепер її життя поза небезпекою", - повідомив місцевих ЗМІ головний лікар.

У листопаді минулого року Стоян Секулович привіз до себе додому до Чорногорії двох сибірських тигрів, яких, за його словами, подарували йому знайомі в Боснії. При перетині боснійсько-чорногорського кордону вантажівку, де була клітка з тваринами, затримали митники, а новий власник тигрів потрапив під підозру в контрабанді.

Після тривалого розгляду йому дозволили залишити хижаків у себе. Тоді Секулович заявив чорногорським ЗМІ про намір створити в рідному селищі домашній зоопарк.

РІА "Новости"