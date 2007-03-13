Перевізник сховав кілограм героїну в речах 3-річної доньки

У районному центрі Любашівка Одеської області затримано чоловіка і жінку, що перебувають у цивільному шлюбі, які перевозили 1 кг героїну. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків регіонального управління Міністерства внутрішніх справ.

Подружжя, яке офіційно ніде не працює, поверталося на своєму «Мерседесі» до Одеси з Житомира, де гостювали у друзів. З батьками їхали доньки – п’яти і трьох років.

Як пізніше пояснила співробітникам міліції їхня матір, 35-річна жінка, вона бачила, як на під`їзді до Любашівки чоловік поклав якийсь згорток у рюкзак молодшої дівчинки. Про вміст пакета їй не потрібно знати, сказав 39-річний глава сімейства своїй дружині і відправив сім`ю перекусити до кав’ярні.

Оперативники, які мали у своєму розпорядженні інформацію про можливе транспортування наркотиків, затримали одеситів, коли жінка з дітьми прямували в бар, а її чоловік - на зустріч з покупцем героїну.

Продавець мав намір збути «зілля» за 60 тис. дол. - з урахуванням вартості 1 г героїну на чорному ринку 120 дол. і оптового продажу в 60 дол.

В інтересах слідства співробітники ЦГЗ УМВС України в області не стали розкривати інші подробиці, зокрема, хто передав затриманому одеситові 1 кг героїну.