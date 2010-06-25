Через відпустку Януковича постраждає кримська влада?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує провести літню відпустку в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Верховної Ради автономної республіки Володимир КОНСТАНТИНОВ.

Разом із тим кримський спікер не уточнив місце, яке вибере глава держави для відпочинку на півострові.

«Час і місце - це до служби безпеки більше питання. Знаю точно, що він Крим любить, збирається сюди приїхати», - заявив В.КОНСТАНТИНОВ.

За словами керівника кримського парламенту, В.ЯНУКОВИЧ не лише відпочиватиме, але й працюватиме.

«Відвідувати міста, підприємства, об`єкти. В нього дуже насичена програма готується по Криму. Ми вже попереджені. Відпочинку влітку для (місцевих) чиновників не буде», – сказав спікер.