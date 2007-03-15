На вихідні синоптики прогнозують дощ

16 березня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла; вдень 5-10° тепла, у західних та південних областях місцями 11-14° тепла. На Закарпатті: без опадів; температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15° тепла; в горах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

17-18 березня буде хмарно з проясненнями. Часом пройдуть невеликі опади (18 березня у південній та західній частині помірні), переважно у вигляді дощу, в Карпатах мокрого снігу; 17 березня в Криму, південних та східних областях без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, 18 березня місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура вночі 0-5° тепла (17 березня у східних областях 1-3° морозу); вдень 5-10° тепла, в Криму, західних та південних областях місцями до 13°. На Закарпатті: часом дощ, в горах з мокрим снігом (вночі 17 березня без істотних опадів). Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, 18 березня місцями пориви 15-20 м/с, в горах до 25 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла (в горах вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла).

19-20 березня у західних та північних областях очікується дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, 19 березня у східних областях до 3° морозу, 20 березня у південній частині 2-7° тепла; вдень у західних областях 3-8° тепла, у південній частині 11-17°, на решті території 19 березня 5-11°, 20 березня 8-13°. На Закарпатті: дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла; в горах мокрий сніг, температура протягом доби близько 0°.

У м.Києві та області 16 березня утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.

17-18 березня буде хмарно з проясненнями. Часом пройдуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу (вночі 17 березня без істотних опадів). Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень 18 березня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

19-20 березня можливий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 19 березня 5-10° тепла, 20 березня 8-13°.