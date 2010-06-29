Шахрай назвався підлеглим Льовочкіна і накосив більше мільйона доларів

У Києві затримано шахрая, який, називаючись високопосадовцем Адміністрації Президента, ошукав громадян на суму більш як 1 млн. 200 тис. дол. і 250 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в столичній міліції, наприкінці грудня минулого року до правоохоронців звернувся громадянин із заявою, що його ошукала невідома особа. Під час здіснення оперативно-розшукових заходів особу чоловіка було встановлено, а нещодавно його з порцією кокаїну затримали працівники столичного відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків.

В результаті подальшого відпрацювання затриманого з’ясувалося, що саме він причетний до шахрайських махінацій, яких встановлено 11 епізодів.

Як зазначили в міліцейському Главку, зокрема, шахрай обіцяв своїм жертвам за певну винагороду вирішити питання з придбанням дорогих конфіскованих автомобілів, земельних ділянок, нерухомості в Києві та області, працевлаштування на престижні посади. В тому числі за 10 тис. доларів він пообіцяв одній людині працевлаштувати її на хорошу посаду в Адміністрації Президента України.

Наразі встановлено, що ця людина ошукала довірливих громадян на суму 1 млн. 294 тис. 800 доларів і 250 тис. грн. Стосовно нього порушено кримінальну справу за низкою статей Кримінального кодексу.