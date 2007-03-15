Червоненко з Васадзе доженуть і переженуть ”Ferrari”

Голова Запорізької облдержадміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО ініціює серійний випуск спортивного автомобіля на Запорізькому автомобілебудівному заводі.

Як повідомили УНІАН з посиланням на губернатора в прес-службі Запорізької ОДА, на сьогоднішній день ЗАТ "ЗАЗ" "спільно з облдержадміністрацією напрацьовані наміри організувати разом з Українською федерацією автомобільного спорту створення серійного спортивного автомобіля на базі платформи "Ланос".

"Зараз готується офіційний документ", - повідомили в прес-службі Запорізької ОДА.

Інформацію про ініціативу Є.ЧЕРВОНЕНКА на ЗАТ «ЗАЗ» підтвердили, проте зазначили, що "на сьогоднішній день якихось домовленостей в документальній формі не існує".