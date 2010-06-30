У Криму - знову штормове попередження: просять не користуватися телефоном

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження на середу, 30 червня, через можливе погіршення погодних умов на півострові.

«Очікуються сильні дощі, місцями - зливи, гроза. Негода супроводжуватиметься шквальним вітром, швидкістю до 15-20 метрів за секунду», - говориться у прес-релізі управління, який є у агентства УНІАН.

На річках південно-східного передгір`я можливий підйом рівня води до одного метра.

МНС просить туристів і жителів Криму не купатися під час грози, уникати відкритої місцевості і узвиш, не перебувати під деревами, що окремо стоять, електроопорами, поблизу металевих конструкцій.

«У приміщеннях бажано не використовувати електроприлади і телефонний зв`язок», - просять рятувальники.

Останній раз штормове попередження оголошувалося в Криму в понеділок.