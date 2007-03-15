Київ лишився без гімну через дядю Васю

Конкурсна комісія при Київській міській мерії з проведення конкурсу на написання проекту гімну міста Києва (музика і слова) не визначила переможця серед учасників. Таким чином, гімн Києву поки що не вибрано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив депутат Київради Олександр БРИГІНЕЦЬ, який входить до складу конкурсної комісії.

За його словами, засідання комісії відбулося сьогодні. У конкурсі брало участь 57 творів, але жодний за рішенням комісії, не може стати офіційним гімном столиці України.

О.БРИГІНЕЦЬ відзначив, що серед надісланих робіт, написаних як професіоналами, так і не професіоналами, були хороші пісні, але вони не відповідали певним законам і формі гімну.

Крім того, він також сказав, що більшість пісень він вже чув раніше. О.БРИГІНЕЦЬ також зазначив, що кожен справжній гімн має містити свою ідею, і в нього потрібно закладати національні традиції, історичні моменти і т.п. У зв`язку з цим комісія висловила побажання запросити кілька відомих композиторів і поетів, яким висловити ідею майбутнього гімну Києва і доручити написати такий твір.

«Гімн не може народитися випадково. У гімн повинна бути закладена ідея, і дядько Вася не може закласти цю ідею», - сказав О.БРИГІНЕЦЬ.

За інформацією О.БРИГІНЦЯ, наступної середи заплановано проведення засідання комісії Київради з питань культури, на якій це побажання конкурсної комісії буде озвучене і буде вирішено питання з юридичним оформленням необхідних для цього документів.

Разом з цим, як сказав О.БРИГІНЕЦЬ, серед творів, які були передані в конкурсну комісію, було багато хороших пісень про Київ, і комісія пропонуватиме їх для популяризації.

Враховуючи те, що гімн на сьогоднішній день не було вибрано, О.БРИГІНЕЦЬ піддав сумніву, що він буде створений до дня Києва цього року, оскільки, враховуючи думку і досвід професіоналів, на створення гімну необхідно декілька років.

Думаю, погано не те, що ми не вибрали гімн, а було б погано - якби ми вибрали поганий гімн” – сказав О.БРИГІНЕЦЬ.

Довідка УНІАН. Згідно з розпорядженням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, конкурс на написання проекту гімну Києва проходить з 1 березня по 1 квітня 2007 року. Для проведення конкурсу створена комісія з дев`яти чоловік, яку очолив народний артист України, головний диригент Державного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки Анатолій АВДІЄВСЬКИЙ.

Гімн має бути написаний державною мовою.