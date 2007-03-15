Чоловік підірвав у ліфті себе та колишню подругу

В американському місті Лінн (Lynn) у штаті Массачусетс молодий чоловік силоміць завів до ліфта свою колишню подругу і привів у дію саморобний вибуховий пристрій.

Прокурор округу Ессекс Джонатан Блоджетт повідомив, що при вибуху в ліфті загинули 23-річний Раймонд Ечаварріа (Raymond Echavarria) і 21-річна Симара Роблес (Xiomara Robles).

За словами очевидців, перед вибуху молоді люди сварилися. Вони стояли біля ліфта в офісному будинку, де працювала Роблес, і кричали одне на одного. Незабаром Ечаварріа заштовхав до ліфту жінку, зайшов сам, після чого пролунав вибух.

Дитина Роблес, яка була у момент сварки з матір`ю, але яку Ечаварріа залишив на майданчику, не постраждала.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, 8 січня суд заборонив Ечаварріа наближатися до жінки, яка звинуватила його у викраданні із застосуванням холодної зброї. Проте 16 січня Роблес зняла заборону. На 17 квітня були призначені судові слухання щодо Ечаварріа за звинуваченням у викраданні.

Показово, що загибла жінка працювала секретарем у приймальні психіатричної клініки, розташованої в будинку.

РІА "Новости"