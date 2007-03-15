Кілька жінок захищають майно Луценка, а депутати працюють вантажниками

Кілька жінок заблокували роботу депутатів міської ради, які у ці хвилини намагаються прибрати з майдану Свободи у Харкові обладнання, призначене для мітингу прихильників громадянського руху “Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, після наказу секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА, який першим розпочав демонтаж металевих щитів, депутати міської ради почали зносити обладнання для монтування сцени, щоб завантажити їх на автомобілі.

У цей час кілька жінок сіли на це обладнання і всупереч вимогам судових виконавців та міліції перешкоджають демонтажу.

Ситуація загострена, оскільки на місці події зібралося багато людей, які відстоюють різні точки зору на події.

Загонами міліції оточена ділянка майдану, інцидент триває.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Дзержинський суд Харкова своїм рішенням призупинив дії, пов’язані з підготовкою до мітингу «Народної самооборони», а також рекламу акції в пресі, включаючи повідомлення з гучномовців на вулицях міста.