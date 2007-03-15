Ющенко переконаний, що в понеділок буде компроміс

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в понеділок під час круглого столу політичні сили мають знайти компроміс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у Копенгагені, виступаючи перед членами данського товариства зовнішньої політики, представниками політичних та громадських кіл Данії, дипломатичного корпусу та ЗМІ у парламенті.

Розповідаючи про політичну ситуацію в Україні, Президент повідомив, що українська опозиція сформувала ряд пропозицій до діючої влади. За його словами, всі пропозиції на 80-90% відповідають тому документу, який був підписаний 6 місяців тому (йдеться про Універсал національної єдності).

«В мене є відчуття того, що наступний понеділок ми почнемо з того, що всі ключові політичні сили парламенту обговорять в присутності Президента політичну ситуацію, обговорять ті вимоги, які висловила опозиція до парламенту і уряду», - зазначив він, додавши, що, на його переконання, по ключовим питання вони будуть шукати і зобов’язані знайти компроміс.

«Ми зобов’язані, ми мусимо і ми будемо шукати компроміс, це логіка національного процесу», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.