На острові Зміїний розводитимуть чорноморських устриць

Найближчим часом на острові Зміїний, що має статус селища Білий Кілійського району, розводитимуть чорноморських устриць, мідій і рапана. Про це сьогодні повідомив директор комунального підприємства «Острівне» Віктор ОСТРОГЛЯД, виступаючи на обласній нараді щодо виконання комплексної програми розвитку інфраструктури на острові.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ОСТРОГЛЯД уточнив, що наприкінці 2006 року КП «Острівне» закупило комплект спеціального холодильного устаткування, а вчені Одеського національного університету ім. І. Мечникова закупили в Англії і завезли на острів памолодь устриці чорноморської. Комунальне підприємство одержало квоти на вилов риби і морепродуктів на шельфі Зміїного.

На острові також планується створити Пункт первинної обробки морепродуктів, на зведення якого з обласного природоохоронного фонду виділено 10 тис. грн. Установа малого підприємства, за словами В.ОСТРОГЛЯДА, дозволить працевлаштувати 5 чоловік.

Важливою складовою облаштування селища Білий, додав директор КП «Острівне», є «завершення будівництва мережі водопостачання і водовідведення, що зажадає відповідно 2,75 млн. грн. І 1,31 млн. грн. державних капіталовкладень». Зараз жителі острова одержують воду з однієї артезіанської свердловини, а ремонт трьох існуючих має бути завершено наступного року.

Як зазначив В.ОСТРОГЛЯД, в селищі також намічено звести міні-завод з утилізації твердих побутових відходів. Будівництво об`єкту вартістю 1,55 млн. грн. планується почати цього року, ще 6,6 млн. грн. становитиме державна субвенція на проведення поточних берегозміцнювальних робіт.

В обговоренні актуальних проблем острівного селища виступив ряд провідних фахівців облдержадміністрації. Підбиваючи підсумки наради, на якій намічено шляхи їх вирішення, губернатор Іван ПЛАЧКОВ повідомив, що «до порядку денного найближчої сесії Одеської облради буде внесено питання про визначення меж селища Білий, оскільки «через відсутність меж населеного пункту, створеного рішенням сесії облради 5 липня 2006 р., на острові не можна будувати житлові будинки».