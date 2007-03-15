Невеличка пожежа на заводі з виробництва ядерних боєголовок

Невеличка пожежа відбулася на американському заводі Y-12, який займається виробництвом ядерних боєголовок. Займання сталося в той момент, коли співробітники перекладали уранові елементи з одного контейнера в іншій. Через інцидент були евакуйовані всі співробітники підприємства - загалом близько 150 осіб. Робітникам вдалося впоратися з вогнем до прибуття пожежників. Потерпілих немає. Проводиться розслідування з метою з`ясування причин спалаху.

На Y-12 часто стаються невеличкі пожежі, передає Associated Press. Точніше, з 1992 р. на заводі було зафіксовано не меншого 23 невеликих займань і вибухів.

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