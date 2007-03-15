У Харкові триває рукопашна за володіння Майданом Свободи

У ці хвилини група харків’ян заблокувала на майдані Свободи вантажний автомобіль, яким вивозиться частина обладнання, призначеного для монтування сцени для мітингу Громадянського руху “Народна самооборона”, що планувався на 16 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, люди оточили машину і тримають її руками, не даючи змоги автомобілю рухатися. Біля кабіни водія народний депутат з фракції “Наша Україна” Давид ЖВАНІЯ у гострій суперечці намагається переконати судових виконавців, а також народних депутатів від Партії регіонів та співробітників міліції у незаконності вивезення обладнання.

“Тут відбувається крадіжка майна народного депутата силовим методом”, - заявив Д.ЖВАНІЯ і закликав правоохоронців забезпечити повернення власності.

Д.ЖВАНІЯ вимагає від судових виконавців представити рішення суду. У ці хвилини до місця події прибув голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ та народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК, які долучилися до суперечки. Водночас до місця події прибув секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, який перед цим вимагав виконання рішення Дзержинського суду Харкова. Протягом доби суд ухвалив два рішення, заборонивши монтування сцени, а також проведення мітингу “Народної самооборони”. Він стверджує що суд задовольнив позов міськвиконкому і заборонив акції. Г.КЕРНЕС вимагає від судових виконавців та міліції виконання рішення суду.

В ці хвилини біля кабіни водія триває масова тиснява, в епіцентрі якої перебувають депутати Д.ЖВАНІЯ, М.КАТЕРИНЧУК, губернатор А.АВАКОВ та депутати-“регіонали”.