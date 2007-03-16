Вкрали символ бельгійської столиці (фото)
10:23, 16 березня 2007Суспільство
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"Собаку" встановили у 2000 році
У Брюсселі невідомі вкрали один з символів бельгійської столиці - "Собаку, який пісяє", повідомили місцеві ЗМІ.
"Собака" - це статуетка у вигляді бронзової дворняги, виконаної у натуральну величину. Скульптура собаки із занесеною на тротуарний стовп задньою лапою була створена скульптором Томом Франсеном і в 2000 році встановлена на перетині двох невеликих вулиць недалеко від історичного центру Брюсселя.
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