Вкрали символ бельгійської столиці (фото)

У Брюсселі невідомі вкрали один з символів бельгійської столиці - "Собаку, який пісяє", повідомили місцеві ЗМІ.

"Собака" - це статуетка у вигляді бронзової дворняги, виконаної у натуральну величину. Скульптура собаки із занесеною на тротуарний стовп задньою лапою була створена скульптором Томом Франсеном і в 2000 році встановлена на перетині двох невеликих вулиць недалеко від історичного центру Брюсселя.

РІА Новости