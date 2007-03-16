20 соток на Хрещатику продали Табачнику

Київська міська рада продала 4 земельні ділянки загальною площею 0,6336 га за 16 млн. 738,2 тис. грн. Відповідні рішення про продаж були ухвалені вчора на пленарному засіданні сесії Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з документами, ЗАТ «Осокор» продано земельну ділянку площею 0,3073 га на Дніпровській набережній за 5 млн. 711,2 тис. грн. Тут планується будівництво торговельного павільйону та мийки автомобілів.

Крім того, ТОВ «Васильок-ЛТД» продано земельну ділянку площею 0,0394 га на вулиці Марини Раскової, 5-Б за 395,6 тис. грн. Планується будівництво на цій земельній ділянці закладу громадського харчування з літнім майданчиком (кафе «Південне»).

Також Київрада продала приватному підприємству фірмі «Ольга» земельну ділянку площею 0,1854 га на вулиці Автозаводській, 52 за 1 млн. 896,1 тис. грн. Ця земельна ділянка призначена для експлуатації та обслуговування фірмою виробничої бази.

Згідно зі ще одним рішенням Київради продано земельну ділянку площею 0,2015 га на вулиці Хрещатик, 5. Ця земельна ділянка на центральній вулиці міста продана за 8 млн. 735,3 тис. грн. ТОВ «Грааль», підконтрольному бізнесмену Михайлу Табачнику (брату віце-прем`єра Дмитра Табачника), для будівництва експлуатації та обслуговування офісно-готельного комплексу. Крім того ТОВ «Грааль» згідно з іншим рішенням Київради, прийнятим вчора, отримало за цією ж адресою земельну ділянку площею 0,02 га в оренду на 1 рік також для здійснення будівництва офісно-готельного комплексу з зазначеною в документі рішення назвою «Столичний».