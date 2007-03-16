Ющенко заохочує Данію до економічної інтеграції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що реальна інтеграція України до ЄС повинна відбуватись через розвиток економічних зв’язків з європейськими країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в Торговій палаті Данії.

В.ЮЩЕНКО закликав данських бізнесменів активніше виходити на український ринок. «Українська влада, український бізнес, український народ запрошують вас в Україну», - сказав він.

Говорячи про досягнення нашої держави в економіці, В.ЮЩЕНКО запевнив данських підприємців, що нині «на Сході Європи відбувається формування одного із самих модерних ринків в Європі».

Він підкреслив, що для України є принциповою присутність на ринку данського бізнесу. При цьому глава держави висловив думку, що найкраща і найглибша інтеграція України до ЄС відбуватиметься завдяки появі нових конкретних проектів співпраці. «Якщо в рамках візиту з’явиться 3-4 нові проекти, це буде відповіддю того, як має відбуватися інтеграція України до європейських структур», - вважає В.ЮЩЕНКО.

Також в ході виступу він наголошував на оптимістичних темпах зростання товарообігу між Україною і Данією. За словами В.ЮЩЕНКА, за останні чотири роки товарообіг зріс у 5 разів. Він підкреслив, що країни вийшли на півмільярдний товарообіг. На думку Президента, така сума не може хаотично регулюватися, її потрібно підтверджувати відповідною правовою базою. В.ЮЩЕНКО висловив задоволення, що під час його візиту підписано угоди, які значною мірі розв’язують цю проблему.

Також він закликав данських бізнесменів активніше обмінюватись інформацією з українськими колегами, влаштовувати “кругли столи”, бізнес-форуми тощо.