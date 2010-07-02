У Харкові на місці вирубки дерев знайшли останки людських тіл

У Харкові на місці вирубки дерев у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького знайдені останки людських тіл.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили представники «Зеленого фронту», які відновили акції протесту проти продовження вирубок і прокладання дороги у цьому парку.

Останки людських тіл під час вирубки просіки подекуди знаходили і раніше, але вчора й сьогодні в ході земляних робіт їх було знайдено набагато більше, зокрема, щелепу, кістку стегна, фрагменти черепа, стверджують представники «Зеленого фронту». За їхніми словами, виконавці робіт знаходять їх і складають в одному місці.

Активісти протестів повідомили, що на місце події викликані криміналісти. Люди не виключають, що це рештки загиблих під час Другої світової війни німецьких солдатів, масові захоронення яких могли бути на цьому місці.

Довідка УНІАН. За роки незалежності України в харківському Лісопарку, який прилягає до парку ім. Горького, в одному з кварталів були знайдені останки кількох тисяч репресованих і розстріляних в часи тоталітаризму українських громадян і польських офіцерів. На цьому місці був споруджений українсько-польський цвинтар.