Голова ВСУ: в Україні з’явився ще страшніший вид рейдерства

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО стверджує, що в Україні завдяки третейським судам з’явився новий вид рейдерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві перед початком розширеного спільного засідання президії ВСУ, президії Ради суддів та колегії Державної судової адміністрації.

«В нас з’явився інший, ще страшніший вид рейдерства… Це третейські суди», - сказав В.ОНОПЕНКО.

«Коли ми задумували і приймали закон про суди (третейські), це була спроба «розвантажити» судову систему, але сьогодні третейські суди приймають рішення, які не мають права приймати», - зауважив він. «Скажімо, виділяють десятки гектарів землі в Криму, визнають право власності, власності на важливі об’єкти в країні, але, щоб реалізувати ці рішення, вони мають звертатися до місцевого суду, щоб виписати виконавчий лист. Так ось, ми зараз відстежуємо тенденцію, коли третейські суди приймають ось такі незаконні рішення», - пояснив В.ОНОПЕНКО.

Загалом говорячи про проблему рейдерства, В.ОНОПЕНКО зазначив, що вона надзвичайно турбує Верховний Суд. «І я особисто порушив близько десятка дисциплінарних справ про звільнення таких суддів», - сказав голова ВСУ. (Маються на увазі судді, які ухвалюють незаконні рішення у справах про господарські спори, що призводять до рейдерства – УНІАН).