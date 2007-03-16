Катеринчук попереджає про яєчно-томатний теракт

Народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК попереджає про можливість провокацій у Харкові на зустрічі народних депутатів з виборцями, яка з 17.00 до 20.00 проходитиме на площі Рози Люксембург.

Як передає кореспондент УНІАН, своє бачення подій під час мирного зібранні громадян М.КАТЕРИНЧУК висловив на прес-конференції у Харкові.

«Ми очікуємо спілкування з групами провокаторів», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

За інформацією, яку має народний депутат, провокатори «готують яйця і помідори, мегафони та інші шумові ефекти, а також «квакерів», які намагатимуться перекричати виступаючих».

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, у нього також є інформація про підготовку групи людей, які намагатимуться влаштувати пару бійок.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією начальника міліції громадської безпеки Управління МВС в Харківській області Валерія ЛЮТОГО, учора протягом дня на майдані Свободи у ході протистоянь, які виникали з приводу заборони проведення мітингу «Народної самооборони», на місці подій періодично з’являлися групи людей загальною чисельністю близько 150-200 осіб, які у певний момент могли бути задіяні в сутичках.

На майдані серйозних інцидентів не виникло, якщо не враховувати блокування людьми вантажівок, що намагалися вивезти обладнання для монтування сцени, спонтанних мітингів, та тисняви за участю народних депутатів і представників влади.