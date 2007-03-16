14-річний учень на перерві вдарив ножем шестикласницю
15:11, 16 березня 2007Суспільство
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Школярку забрали до лікарні
14-річний учень Чернецької загальноосвітньої школи Миколаївського району Львівщини під час перерви прямо у шкільному класі накинувся з ножем на шестикласницю цієї ж школи, завдавши 12-річній дівчинці ножове поранення.
Як повідомило УНІАН джерело у Миколаївському райвідділі внутрішніх справ, обставини даного інциденту розслідуються правоохоронцями, школярка госпіталізована в лікарню.
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