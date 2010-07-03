Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Координаційний центр з упровадження економічних реформ.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом, основним завданням Координаційного центру є сприяння впровадженню положень Програми економічних реформ на 2010 -2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада».

Зокрема, Координаційний центр проводитиме аналіз і моніторинг упровадження Кабінетом міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування положень програми, готуватиме регулярні звіти про хід реалізації передбачених нею реформ.

Крім того, на Координаційний центр покладається здійснення, у тому числі із залученням провідних вітчизняних та іноземних учених, фахівців, зокрема, іноземних експертів, експертну оцінку проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо їхньої відповідності положенням програми, а також підготовка пропозицій щодо актуалізації заходів і механізмів здійснення економічних реформ, передбачених програмою, та вносить їх на розгляд Президентові України, Комітету з економічних реформ.

Вищим керівним органом Координаційного центру, який визначає основні напрями діяльності Координаційного центру, спрямовує його роботу на виконання основного завдання, забезпечує його взаємодію з Комітетом з економічних реформ, здійснює контроль за діяльністю Координаційного центру, є Колегія Координаційного центру.

До складу колегії входять прем`єр-міністр України та голова Верховної Ради України (за згодою) – співголови колегії, перший заступник глави Адміністрації Президента України, який є виконавчим секретарем Комітету з економічних реформ (заступник співголови колегії), глава Адміністрації Президента України, віце-прем`єр-міністр України, до компетенції якого належать питання здійснення економічних реформ, а також уповноважений коаліцією депутатських фракцій у Верховній Раді України представник (секретар колегії). Співголови, заступник співголови, секретар та інші члени колегії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ своїм указом затвердив граничну чисельність працівників Координаційного центру у кількості 35 штатних одиниць, скоротивши відповідно граничну чисельність працівників Національного інституту стратегічних досліджень.