В Одесі знову можна купатися
05:15, 03 липня 2010Суспільство
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На підставі бактеріологічних досліджень
На підставі результатів бактеріологічних досліджень морської води від 29 червня морське водокористування дозволено на всіх пляжах Одеси та Одеської області.
Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України, незадовільним залишається санітарно-технічний стан пляжу "Чорноморка", з 9 квітня його закрито постановою головного державного санітарного лікаря Київського району Одеси.
Моніторинг якості морської води продовжується у плановому режимі щотижнево. Патогенної мікрофлори в досліджених пробах морської води не виявлено. Епідемічна ситуація в Одесі стабільна.
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