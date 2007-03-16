Погода на вихідні

На вихідних в Україні збережеться тепла з невеликими опадами погода.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, зокрема, 17 березня, вночі на півночі Лівобережжя, вдень в Україні, крім південної частини, очікується невеликий дощ.

Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях подекуди 1-3° морозу; вдень 5-10° тепла, у прикарпатських областях та на Одещині 11-16° тепла. На Закарпатті: вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла; в горах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

18-19 березня утримається мінлива хмарність. 18 березня часом невеликі опади (у південній та східній частині помірні), переважно у вигляді дощу, в Карпатах мокрого снігу; 19 березня без істотних опадів, лише на крайньому заході країни невеликий дощ.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, 19 березня у східних областях 2-4° морозу; вдень 4-9° тепла, 18 березня у південних областях та в Криму, 19 березня на більшій частині території країни 9-14° (19 березня на Прикарпатті та Одещині місцями до 17°). На Закарпатті: часом невеликий дощ, в горах з мокрим снігом.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла (в горах вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла).

20-21 березня переважно без опадів, лише вдень 20 березня у західних областях, протягом доби 21 березня на Правобережжі України пройдуть дощі (вночі на заході з мокрим снігом).

Температура вночі 1-7° тепла, у південній частині до 9°, 21 березня на заході від 3° тепла до 2° морозу; вдень 9-15° тепла, у південній частині до 17°, у західних областях 20 березня 5-10°, 21 березня 2-7° тепла. На Закарпатті: дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла; в горах дощ з мокрим снігом, температура протягом доби близько 0°.

Завтра у Києві та області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

18-19 березня утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі 18 березня невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер західний з переходом на південний, 7-12 м/с, 18 березня місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла; вдень 18 березня 4-9° тепла, 19 березня 9-14°.

20-21 березня у столиці та області переважно без опадів, лише вдень 21 березня дощ. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 9-14°.